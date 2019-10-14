التشيك توقف تراخيص تصدير السلاح لتركيا

قال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك، إن بلاده انضمت اليوم الإثنين، إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا، بسبب هجومها في شمال سوريا.

وقال الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”جمهورية التشيك تعلق بشكل فوري تراخيص تصدير العتاد العسكري لتركيا“.

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي ”الناتو“، في حين قررت فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات، بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.