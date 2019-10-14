إيران: وصول الناقلة ”سيباتي“ إلى باب المندب

قال مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، إنّ ناقلة النفط الإيرانية ”سيباتي“ التي تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر الجمعة الماضي، كما تدعي إيران، وصلت إلى مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أنّ حمولتها كانت 140 طنًّا من النفط الخام.

وأضاف رئيس منظمة الموانئ والتنظيم البحري في إيران، محمد راستاد، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، أن ”ناقلة النفط سيباتي ستصل في غضون تسعة أيام إلى ميناء بندر عباس (جنوب إيران) وسيتم إصلاحها في هذا الميناء“.

وأشار إلى أنّ ”الناقلة وصلت صباح اليوم إلى مضيق باب المندب وسوف تدخل إلى خليج عدن قريبًا، ومن هناك عبر المحيط الهندي الشمالي إلى مضيق هرمز ثم بندر عباس“.

وعن النفط الذي كانت تحمله هذه الناقلة، أوضح أنّ ”شحنة النفط على هذه الناقلة كانت 140 ألف طن من النفط الخام، وبسبب الإجراءات السريعة في الوقت المناسب من الحفاظ على سلامتها“.

وزعم رئيس منظمة الموانئ والتنظيم البحري في إيران أن سبب الحادث كان جسمًا خارجيًّا (صاروخًا) وقال إن ”السلطات المختصة تحقق في سبب وجود ثقب في جسم الناقلة“.