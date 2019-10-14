إيران تنشر صور ناقلة النفط ”سيباتي“

نشرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، صورة جديدة لناقلة النفط ”سيباتي“ التي تعرضت لهجوم كما تقول طهران في مياه البحر الأحمر على مسافة 96 كم من ميناء جدة السعودي.

وأورد موقع قناة ”خبر“ الإيرانية عبر ”تلغرام”، صوراً توضح الثقبين اللذين خلفهما الصاروخان اللذان استهدفا الناقلة“، مبينا أن ”الصور الجديدة تظهر موقع الهجوم الصاروخي على ناقلة النفط سيباتي الإيرانية“.

وأعلنت شركة النفط الإيرانية، الجمعة الماضي، أن ناقلة ”سيباتي“ تعرضت لهجوم بصاروخين في مياه البحر الأحمر، مؤكدة على أنها ”تجري تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم“.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، السبت، ”لن ندع الأمر يمر دون رد“، مضيفاً أنه ”باتت لدينا أدلة من صور ومقاطع فيديو عن الجهة الرئيسية التي تقف وراء الهجوم، وأن التبعات تقع على عاتق المنفذين والمخططين والداعمين“.