ماكرون: الهجوم التركي على سوريا يُهدّد بنشوب أزمة إنسانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصالين هاتفيين، بضرورة وقف الهجوم التركي على سوريا على الفور، إذ أنه يهدد بنشوب أزمة إنسانية.

وأوضح ماكرون، الذي كان يتحدث بجوار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل:“لدينا رغبة مشتركة في أن ينتهي هذا الهجوم“، مضيفًا أن“هذا الهجوم يهدد بنشوب أزمة إنسانية لا يمكن تحملها وقد يساعد في عودة ظهور تنظيم داعش في المنطقة“.

اجتماع طارئ

وفي ذات السياق، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعًا دفاعيًا طارئًا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وتُعد فرنسا واحدة من شركاء واشنطن الرئيسين في التحالف، الذي تقوده لمحاربة تنظيم ”داعش“، ودعت إلى اجتماع طارئ للدول الأعضاء في التحالف.