تل أبيب تطالب بوتين بالعفو عن إسرائيلية متهمة بتهريب مخدرات

طلبت إسرائيل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، العفو عن إسرائيلية-أمريكية صدر عليها حكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بسبب العثور على مخدرات في أمتعتها ِأثناء توقفها في مطار بموسكو.

وفجرت قضية نعمة يساكر خلافًا علنيًا غير معتاد بين إسرائيل وروسيا.

وتقول أسرتها إن ”معاقبتها تجري بشكل غير متناسب، للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن روسي محتجز في إسرائيل تطلب الولايات المتحدة تسلمه“.

وكانت يساكر قد اعتقلت في نيسان/ أبريل الماضي، أثناء توقف طائرتها خلال رحلة من الهند إلى إسرائيل.

وعثرت الشرطة على 9 غرامات من القنب في أمتعتها حسبما تقول أسرتها.

وقضت محكمة روسية، الجمعة الماضية، بسجنها 7 سنوات ونصف السنة بعد إدانتها بتهريب مخدرات.

وقال الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين إن يساكر (25 عامًا): ”ارتكبت خطأ جسيمًا واعترفت بجريمتها“، وطلب من الرئيس الروسي ”تدخله بصفة شخصية لمنحها عفوًا استثنائيًا“.

وأشارت الرسالة التي نُشرت على حساب ريفلين على تويتر إلى المساعدة التي قدمتها روسيا في الآونة الأخيرة في العثور على رفات جندي إسرائيلي قتلته القوات السورية في معركة عام 1982.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه سيتم إبلاغ بوتين بالرسالة وسيدرس الطلب بمجرد استلام الكرملين له عبر القنوات الدبلوماسية.

وتتهم أسرة يساكر روسيا بمعاقبتها بعد إخفاقها في مبادلتها بالروسي أليكس بوركوف الذي اعتقلته إسرائيل خلال زيارة في 2015.

وتقول إسرائيل إنه مطلوب لدى الولايات المتحدة للاشتباه بارتكابه جرائم إلكترونية.

واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما يبدو، أي مبادلة من هذا القبيل، مشيرًا إلى موافقة المحكمة الإسرائيلية العليا على تسليم بوركوف للولايات المتحدة.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في إسرائيل على أي من القضيتين.