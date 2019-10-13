ميركل تطالب أردوغان بوقف العملية التركية في سوريا ”فورًا“‎

المصدر: ا ف ب

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العملية التي تنفّذها بلاده في شمال سوريا فورًا، محذرة من أنها قد تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتتسبب بعودة تنظيم داعش.

وفي اتصال مع أردوغان، طالبت ميركل ”بوقف فوري للعملية العسكرية“، وفق بيان صدر عن مكتب المستشارة.

وتهدد العملية بدفع كثير من السكان للفرار من منازلهم، بحسب ميركل، التي أشارت إلى أنها تحمل كذلك خطر ”زعزعة الاستقرار في المنطقة وعودة تنظيم داعش إلى الواجهة“.

وأعلنت فرنسا وألمانيا، السبت، قرارهما تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا؛ على خلفية الهجوم الذي تشنه على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وترى تركيا في الوحدات الكردية ذراعًا ”إرهابية“ للمتمردين الأكراد على أراضيها، في حين أدت هذه القوات التي دعمها الغرب دورًا أساسيًا في المعارك ضد تنظيم داعش.