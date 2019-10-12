تلبية لرغبة خامنئي.. برلمان إيران يسعى لإلغاء تعليم الإنجليزية في المدارس

قدم 57 نائبًا في البرلمان الإيراني، السبت، خطة لإلغاء تعليم اللغة الإنجليزية من جميع المدارس تلبية لرغبة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي الذي انتقد في مطلع أيار/ مايو 2017، تشجيع الشباب على تعلم اللغة الإنجليزية في البلاد، معتبرا أن ذلك ”ينشر الثقافة الأجنبية في صفوف الأطفال والشباب“.

وأعرب خامنئي في كلمته للمعلمين، بمناسبة أسبوع المعلمين في إيران عن أسفه حيال تشجيع تعليم اللغة الإنجليزية، عوضًا عن الفارسية، في بعض المراكز التعليمية، مضيفًا أن تعليم الإنجليزية وصل إلى ما قبل المرحلة الابتدائية.

وذكر موقع ”إذاعة فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، السبت، أنه ”إذا وافق البرلمان الإيراني على الخطة التي طرحها 57 نائباً، سيتم استبعاد تعليم اللغة الإنجليزية من المدارس وسيتم تنفيذه فقط في المدارس المفتوحة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الحكومية“.

وأضاف التقرير إن ”الخطة ستشمل حظر توظيف معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس، وسيطلب من الجامعات أيضًا توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعات في البلدان التي تكون لغتها دولية أو إقليمية“.

وقبل عام، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اللغة الإنجليزية باعتبارها ”لغة العلم“، وقال ”إن الشباب يفهمون أن تعلم هذه اللغة أمر ضروري لحياة اليوم“.

وصوت مجلس التعليم العالي في إيران عام 2017، في اجتماع له على إدخال خمس لغات هي ”الألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية ضمن المناهج التعليمية في عموم المدارس الإيرانية“.