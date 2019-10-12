حزب متشدد يتهم الجيش الإيراني بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة

اتهم قيادي في حزب ”المؤتلفة الإسلامي“ المتشدد في إيران، السبت، جيش بلاده بالضلوع بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة في يونيو الماضي، مؤكدا عدم ارتباط الحرس الثوري في الحادثة.

وقال ”أبو الفضل توكلي بينا“ في حديث لموقع ”جماران نيوز“ الإيراني، إن ”الطائرة الأمريكية المسيرة جرى إسقاطها من قبل قوات الجيش، لكنها انتهت باسم الحرس الثوري“.

وأضاف توكلي بينا إنه ”بعد إسقاط الطائرة جرى نقل 8 من هؤلاء الضباط (ضباط قاموا بإسقاط الطائرة ويتبعون الجيش) إلى أداء مناسك الحج لهذا العام بعد قيامهم بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، وكلهم حصلوا على درجات ممتازة“.

وأوضح بأنه التقى 5 من أولئك الضباط في المدينة المنورة، فيما التقى 3 آخرين في مكة المكرمة، خلال موسم الحج للعام الحالي.

ونقل توكلي بينا عن أحد الضباط الذين نفذوا العملية ضد الطائرة الأمريكية، قوله إن المرشد علي خامنئي، أكد بأنه ”سيرسل خاتماً إلى الشخص الذي قام بضغط زر الصواريخ التي استهدفت الطائرة“، لكنها في النهاية انتهت باسم الحرس الثوري“.

وفي 19 من يونيو الماضي، أعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بذريعة اختراقها الأجواء الإيرانية قرب مقاطعة هرمزغان جنوب غرب البلاد.