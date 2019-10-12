إيران تقمع احتجاجات ضد تركيا وتعتقل متظاهرين (فيديو)

قالت مواقع إخبارية إيرانية اليوم السبت، إن السلطات الأمنية قامت بتفريق تظاهرة بالقوة في مدينة ”سقز“ الواقعة في محافظة كوردستان غرب إيران، بعد أن رفعت شعارات ضد الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وذكر موقع ”إيران واير“، أن ”مدينتي سقز ومروان التابعتين لمحافظة كردستان غرب إيران، شهدتا مساء اليوم السبت، تظاهرات حاشدة ضد الحكومة التركية بسبب حملتها العسكرية على القوات الكردية في شمال سوريا“.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، قولها إن ”القوات الأمنية في مدينة مريوان اعتقلت 5 متظاهرين، بعدما قامت بتفريق تظاهرة احتجاجية رفعت شعارات مناهضة للحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان“.

تظاهرات در سقز کردستان علیه حمله ترکیه به روژاوا

این ویدئو را شهروندخبرنگار ایران وایر از شهر سقز کردستان فرستاده است.

#IraniansStandWithRojava pic.twitter.com/5K22IQooKj — ایران وایر (@iranwire) October 12, 2019

وأضافت المصادر إن المعتقلين الخمسة ”مصيرهم لم يعرف بعد“، منوهة إلى أن ”اعتقالهم جاء بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة من قبل السلطات الأمنية في مدينة مريوان“.

وبدأت عملية تركيا ضد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الديمقراطية السورية يوم الأربعاء بموجب أوامر من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وسمّت تركيا عملية ”نبع السلام“.

وقوبل الهجوم باحتجاج واسع النطاق من جانب نشطاء السلام وحقوق الإنسان والحقوق المدنية في إيران ودول أخرى حول العالم.