تظاهرات في مدن إيرانية تهتف: ”الموت لأردوغان“ (فيديو)

شهدت عدة مدن إيرانية التي تقطنها القومية الكردية، اليوم السبت، احتجاجات ضد العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي ضد قوات حماية الشعب الكردي في شمال شرق سوريا.

وفي العاصمة طهران، تظاهر المئات من أبناء القومية الكردية أمام السفارة التركية منددين بالحملة العسكرية.

وفي مدينة بيرانشهر الواقعة في محافظة أذربيجان، غرب إيران، هتف أكراد إيران ضد الحكومة التركية، كما رددوا شعارات ”الموت لأردوغان“، كما شهدت مدن أرومية ومهاباد وكردستان احتجاجات ضد تركيا.

وتسكن غالبية أكراد إيران في مناطق غرب وشمال غرب والمحاذية لتركيا والعراق وشمال شرق إيران في محافظة خراسان.

ويتراوح عدد أكراد إيران بين 7 إلى 8 ملايين شخص، حسب التقديرات غير الرسمية، من مجموع عدد السكان البالغ 78 مليون نسمة.

وأكثر أكراد إيران هم من أهل السنة، ويتبع جزء من أكراد منطقة كرمانشاه في الغرب وشمال شرق إيران المذهب الشيعي.