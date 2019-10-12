بمشاركة سياسيين فرنسيين.. تظاهرة في باريس تنديدًا بالهجوم التركي على سوريا‎

المصدر: أ ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص بينهم شخصيات سياسية فرنسية، السبت، في باريس دعمًا للأكراد في سوريا، وتنديدًا بالهجوم التركي على مواقع المقاتلين الأكراد.

وتجمع آلاف الأشخاص بعد الظهر بدعوة من المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا في ساحة الجمهورية، ثم بدأوا بالتوجه نحو ساحة شاتليه في قلب باريس.

وقدر المنظمون عدد المتظاهرين ”بأكثر من 20 ألف شخص“، فيما نظمت تظاهرات أيضًا في عدة مدن فرنسية بعد ظهر السبت.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها ”ترامب سفاح“، و“خلف واجهة البغدادي، أردوغان القائد الفعلي لداعش“، و“تركيا تجتاح روج آفا، وأوروبا تتأمل“، في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

وردد المتظاهرون هتافات ”أردوغان، إرهابي“ و“روج آفا، مقاومة“.

وقال آجيت بولات الناطق باسم المجلس الديمقراطي الكردي إنّ ”تركيا تحاول القيام بتطهير اتني وتقوية المتطرفين من أجل تركيع الغرب، منذ بدء عملية الاجتياح التي يقوم بها الجيش التركي نفذت خلايا نائمة لداعش اعتداءات، أنه خطر كبير“.

وحضّ المسؤول على ”فرض عقوبات ملموسة“ على تركيا و“إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران التركي، وإلا فإن تركيا لن توقف عمليتها“.

ودعا أيضًا إلى ”وضع كل السكان المدنيين في شمال سوريا تحت حماية الأمم المتحدة“، فضلًا عن ”فرض عقوبات اقتصادية ملموسة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تركيا، بأي ثمن“، كما طالب فرنسا باستدعاء سفير تركيا.

وشارك برلمانيون فرنسيون عديدون من أحزاب اليسار في التجمع وألقوا كلمات تنديدًا بالهجوم التركي.

وقال النائب أريك كوكريل، عن حزب ”فرنسا الأبية“ (يسار متشدد)، إنّ ”ما يحصل في شمال شرق سوريا لا يعقل لأن أوفى حلفاء فرنسا، هؤلاء الذين أتاحوا النصر على داعش ميدانيًا، هم مهددون اليوم“.

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ عن حزب أوروبا-البيئة-الخضر استر بنباسا، أن على فرنسا ”أن تعلق اليوم بيع الأسلحة“ لتركيا.