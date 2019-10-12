تظاهرات في كردستان العراق احتجاجًا على العمليات العسكرية التركية بسوريا (صور)

تظاهر العشرات، صباح اليوم السبت، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أمام مقر الأمم المتحدة؛ احتجاجًا على العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.

وذكرت وسائل إعلام عراقية كردية، أن ”عددًا كبيرًا من المواطنين خرجوا في تظاهرات بمدينة أربيل، وتجمهروا أمام مقر الأمم المتحدة، داعين مجلس الأمن إلى إبداء موقف جدي من العمليات العسكرية التركية في كردستان سوريا والعمل على إيقافها“.

بدورهم؛ تظاهر العشرات من الأكراد السوريين أمام مبنى القنصلية التركية في أربيل، منددين بالعملية العسكرية التي تشنها تركيا منذ أيام في شمال سوريا، كما تظاهر العشرات في محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق أمام مقر القنصلية التركية وبعثة الأمم المتحدة في المحافظة؛ احتجاجًا على العمليات العسكرية التركية، وفق وسائل إعلام محلية أيضًا.

إلى ذلك، وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة إلى الرأي العام في كردستان؛ على خلفية الهجوم التركي على المناطق الكردية في الشمال السوري.

وقال بارزاني: ”بذلنا الكثير من الجهود في المدة السابقة لإبعاد الشعب الكردي في سوريا عن الحرب وزعزعة الاستقرار وألّا يتعرض إلى المآسي والكوارث، ولكن للأسف تعرضت المناطق الكردية في شمال سوريا في الأيام الماضية إلى القصف والوضع خطير“.

وأضاف رئيس إقليم كردستان السابق، في رسالته، أن ”استمرار الحرب وذلك الوضع الخطير، يمثل تهديدًا جديًا على حياة الناس، ويستهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها“.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية برية وجوية بشمال شرقي سوريا، ضد قوات ”سوريا الديمقراطية“ الموجودة هناك، التي تعتبرها أنقرة ”إرهابية“؛ بداعي وجود ارتباط بين هذه القوات، التي ساهمت بالحرب على تنظيم داعش، وبين حزب العمال الكردستاني، وسط معارضة وانتقاد عربي ودولي لهذه العملية.