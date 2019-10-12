إيران: سنرد على منفذ الهجوم على ناقلتنا في البحر الأحمر

تعهد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم السبت، بأن بلاده سترد على الجهات المتورطة بالهجوم على ناقلة النفط الإيرانية ”سابيتي“، التي تعرضت لانفجار، يوم الجمعة، في ميناء البحر الأحمر وعلى بعد مسافة 96 كيلو مترًا من ميناء جدة السعودي.

وقال ربيعي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”خبر أون لاين“، في تدوينة كتبها عبر قناته على ”تلغرام“، إن“إيران ستتجنب الاستعجال، وستدرس قضية استهداف ناقلتها النفطية في مياه البحر الأحمر بدقة“، مضيفًا أنه ”مما لاشك فيه أنها سترد على منفذي هذا الهجوم الجبان، لكنها ستنتظر حتى الكشف عن كل أبعاد المؤامرة“.

وجدد ربيعي التأكيد على حاجة المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، إلى السلام والاستقرار، وقال:“نوجّه سؤالًا لأولئك الذين كان يتهمون إيران بتعطيل حرية الملاحة في الخليج العربي واستهداف منشآت أرامكو السعودية دون تقديم أي دليل، فلماذا لا يدينون الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر“.

ونفت شركة ناقلات النفط الإيرانية الحكومية، يوم الجمعة، تقارير إعلامية نقلت عنها أن صاروخين من السعودية أصابا الناقلة ”سابيتي“ قبالة سواحلة مدينة جدة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، أن الجهات الضالعة فيما أسماه ”الهجوم“ تتحمل المسؤولية الكاملة، ومن بين ذلك الأضرار البيئية في المنطقة، لكنه لم يحدد تلك الجهات.