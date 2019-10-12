سجن إسرائيلية في روسيا يثير سجالًا سياسيًا حول تسليم بوركوف لموسكو وواشنطن

كشفت قناة ”مكان“ العبرية، أن محكمة روسية قضت بسجن فتاة إسرائيلية تدعى نعاما يساسخار لمدة 7 سنوات ونصف، بعد اعتقالها في مطار موسكو، عندما كانت في رحلة وهي في طريقها إلى إسرائيل.

وذكرت القناة أنه جرى اعتقال الفتاة وبحوزتها 9 غرامات من مخدر الحشيش، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحكم قاسيًا جدًا بشكل غير مناسب لشابة إسرائيلية، زاعمة أن الفتاة ليس لها سجل إجرامي.

وفي البداية اتهمت الفتاة باستخدام مخدرات للأغراض الشخصية، ثم تم تغيير بند الاتهام ليصبح الاتجار بالمخدرات، واتهام كهذا تتراوح عقوبته في روسيا بين ثلاث سنوات إلى 8 سنوات سجن.

ودخل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو على خط الأزمة، وذكر حسابه عبر ”تويتر“: ”عمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا على مدار الأسابيع الأخيرة حول ملف المواطنة نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا، وتحدث مع الرئيس بوتين خلال زيارته لسوتشي قبل عدة أسابيع، وطرح هذا الموضوع مرة أخرى أثناء المكالمة الهاتفية التي أجريت بينهما هذا الأسبوع“.

وأضاف: ”كما عملت السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن منذ اعتقال المواطنة نعاما يساسخار، ونقلت إسرائيل رسالة واضحة مفادها أن العقاب الذي تسعى النيابة الروسية إلى فرضه ليس متناسبًا ولا يليق بطبيعة المخالفة التي تنسب للسيدة يساسخار“.

وتابع: ”طلب رئيس الوزراء نتنياهو القيام بتخفيف العقاب الذي سيفرض عليها وبظروف اعتقالها، لأسفنا الشديد، تلك الطلبات لم تُلبَّ بعد من قبل النيابة الروسية“.

وأردف قائلًا: ”أوضحت جهات قضائية في إسرائيل بشكل لا لبس فيه أنه لا يمكن الحل دون تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف المعتقل في إسرائيل“.

ضغوط روسية

وكانت إذاعة ”كان“ العبرية قد قالت إن موسكو مارست ضغوطًا على إسرائيل بعدم تسليم الولايات المتحدة المواطن الروسي المدون أليكسي بوركوف الذي اعتقل قبل 4 سنوات في مطار ”بن غوريون“ الدولي للولايات المتحدة بناءً على طلب واشنطن.

وأضافت أن المحكمة المركزية في أورشليم القدس كانت قد أصدرت قبل عامين قرارًا أجازت بموجبه تسليم بوركوف الذي استأنف إلى المحكمة العليا، وتم رد الاستئناف قبل شهرين.

وعلمت الإذاعة العبرية أن جهات رسمية روسية تحدثت مع مسؤولين في إسرائيل وطرحوا موضوع الشابة الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا، وأشاروا في الوقت ذاته إلى مسألة تسليم بوركوف.

ولفتت الإذاعة إلى أنه وقبل ثلاثة أعوام التقت وزيرة العدل حينها إيليت شاكيد نظيرها الروسي الذي طلب منها عدم تسليم بوركوف إلى الولايات المتحدة، مقترحًا أن يتم تسليمه إلى روسيا لمحاكمته فيها.

وقالت السفارة الروسية لدى إسرائيل، إن لديها مصلحة في إعادة جميع المواطنين الروس المعتقلين في دول أخرى، مضيفة أنها تتابع عن كثب قضية بوركوف من الناحية القانونية وتقدم له المساعدة القنصلية.

وقبضت إسرائيل على أليكسي بوركوف، وهو مبرمج روسي، عام 2015 بتهمة ”جرائم إلكترونية خطيرة“، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه إليها.

وتحمل الإسرائيلية نعاما يساسخار الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى الإسرائيلية، مما جعلها جزءًا مهمًا في هذه القضية.