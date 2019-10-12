طهران تفرج عن كندية توفي زوجها في إيران

قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الجمعة، أن ”مريم ممبيني“ زوجة الناشط في مجال البيئة الراحل ”كاووس سيد إمامي“ تمكنت من الخروج من إيران إلى كندا بعد نحو عامين على منعها من المغادرة.

وذكرت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة، إن ”السلطات الإيرانية أفرجت عن زوجة الناشط في مجال البيئة الذي يحمل الجنسية الإيرانية والكندية كاووس سيد إمامي الذي توفي في سجن ايفين شمال العاصمة طهران 8 فبراير العام الماضي.

وأعلنت السلطات وقتها أن سبب وفاته هو ”الانتحار“.،واتهمت وزارة الأمن الراحل كاووس سيد إمامي وبعض زملائه بجمع معلومات سرية عن مراكز حساسة وتزويد جهات أجنبية من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ابنها ”كينا رام“ على موقع تويتر، إن ”مريم مومبيني، التي مُنعت من مغادرة إيران منذ مارس 2018، وصلت إلى فانكوفر في وقت متأخر يوم الخميس“، مضيفاً ”لقد جمعنا أخيرًا مع أمنا الجميلة! قضينا 582 يومًا نحلم بهذه اللحظة. ما زلنا في حالة صدمة ونحاول معالجة عواطفنا. شكرا لجميع الذين اهتموا بنا ودعمنا خلال هذه الرحلة. نحن ممتنون حقا“.

فيما قال مسؤول حكومي كندي إن ”كندا عملت وراء الكواليس للضغط من أجل إطلاق سراح مريم مومبيني“.

وقال كينا رام في رسالة بالبريد الالكتروني ”نحن ممتنون للحكومة الكندية وبالتحديد وزير الخارجية فريلاند لدعمهم الثابت من اليوم الأول، نشكر إيران أيضاً على السماح لوالدتنا بالمغادرة في النهاية.“

وقطعت كندا جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012، وتدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين في عام 2003 عندما توفي الصحفية الكندية الإيرانية، زهراء كاظمي، في سجن إيفين بطهران أثناء احتجازها.