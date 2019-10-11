إيطاليا: الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل ”الابتزاز“ التركي

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي ألا يذعن لتهديدات تركيا بإرسال ملايين اللاجئين السوريين لدول الاتحاد، وطالب أنقرة بوقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا فورًا.

وقال كونتي للصحفيين ”الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل هذا الابتزاز، والمساعي التركية لاستقبال اللاجئين السوريين لا يمكن أن تصبح أداة ابتزاز من أجل بادرة عسكرية لا يمكننا قبولها ولا بد أن تتوقف فورًا“.

بدوره قرر برلمان السويد الجمعة، أن تمارس البلاد ضغوطًا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل، كي يفرض التكتل حظرًا على تصدير الأسلحة لتركيا، وفقًا للأذاعة الرسمية.

وأدانت وزيرة الخارجية ”آن لينده“ السويدية يوم الخميس العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وقالت على تويتر إن العملية ”تنتهك القانون الدولي وتزعزع الوضع وتخاطر بعواقب إنسانية كبيرة خاصة بالنسبة للأكراد.. يتعين على مجلس الأمن أن يبحث القضية“.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في كلمة ألقاها أمس الخميس إن على الاتحاد الأوروبي ”أن يتمالك نفسه“ وهدد بأنه ”سيفتح الأبواب وسيرسل 3.6 مليون لاجئ“ إلى أوروبا إن هي وصفت العملية العسكرية بالاحتلال.