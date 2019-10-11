مقتل 7 مدنيين جرّاء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا

المصدر: ا ف ب

قتل سبعة مدنيين على الأقل اليوم الجمعة، بنيران القوات التركية التي تشن مع فصائل سورية موالية لها هجومًا لليوم الثالث على التوالي، ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن ”أربعة مدنيين قتلوا في غارة استهدفت سيارتهم أثناء محاولتهم الفرار من مدينة تل أبيض“ التي تتعرض للقصف وتدور اشتباكات عنيفة في محيطها، بينما قتل ثلاثة آخرون برصاص قناصة“ قربها.

وبدأت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها الأربعاء الماضي هجومًا واسعًا ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة الحدودية في شمال شرق البلاد، وتخوض اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول منع تقدمها في المنطقة الممتدة بين بلدتي رأس العين (الحسكة) وتل أبيض (الرقة).

وأسفرت المعارك اليوم الجمعة عن مقتل تسعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى في النيران التركية منذ الأربعاء الماضي، بحسب المصدر ذاته، إلى 17 مدنيًا و41 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية.

وأجبر الهجوم 70 ألفًا على الفرار من المنطقة الحدودية، وتحديدًا في بلدتي رأس العين وتل أبيض ومحيطيهما، باتجاه مناطق أكثر أمنًا، وفق الأمم المتحدة.

وتدور اشتباكات عنيفة في المنطقتين، تترافق مع قصف مدفعي تركي كثيف وغارات جوية.