بوتين يحذر من احتمال فرار محتجزي ”داعش“ خلال العملية التركية في سوريا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، من احتمال فرار متشددي تنظيم ”داعش“ المحتجزين في شمال شرق سوريا، بسبب العملية العسكرية التركية هناك، بحسب ما نقلته وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء.

وأضافت الوكالة، أن بوتين، الذي كان يتحدث خلال زيارة لتركمانستان، قال إنه غير متأكد مما إذا كان باستطاعة تركيا السيطرة على الموقف.

في الأثناء دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، تركيا والأطراف الأخرى في شمال شرق سوريا إلى ضبط النفس، فيما يمثل مؤشرًا على تزايد قلق موسكو إزاء العملية العسكرية التي تقودها أنقرة ضد المسلحين الأكراد في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من المهم عدم السماح بمزيد من زعزعة الوضع، ووصفت ما يحدث بأنه مسألة ”مثيرة لأقصى درجات القلق“.

ودعت إلى إجراء محادثات بين الحكومة السورية والأكراد، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في الوساطة لإجراء هذا الحوار.