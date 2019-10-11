ماذا قالت روسيا عن انفجار الناقلة الإيرانية قبالة سواحل جدة؟

نقلت وكالة الإعلام الروسية قول وزارة الخارجية في موسكو، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على أي جهة بشأن انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر بالقرب من جدة السعودية.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني نقلًا عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، إن الناقلة أصيبت بصاروخين قبالة الساحل السعودي.

ونفت شركة ناقلات النفط الإيرانية الحكومية، التي تملك الناقلة، تقارير إعلامية نُقلت عنها سابقًا، تفيد بأن صاروخين من السعودية أصابا الناقلة ”سابيتي“ قبالة سواحل مدينة جدة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن الناقلة ”سابيتي“ لحقت بها أضرار جسيمة، وتسرب منها النفط على بعد نحو 96 كيلومترًا من ميناء جدة، جرّاء استهدافها بصاروخين.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الجمعة، أن الجهات الضالعة في الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الإيرانية ”سابيتي“، تتحمل المسؤولية الكاملة ومن بينها الأضرار البيئية في المنطقة، لكنه لم يحدد تلك الجهات.