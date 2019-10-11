توسك: أردوغان ”يبتز“ أوروبا بملف اللاجئين

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الجمعة، أنّ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين، ”ابتزاز وليست في مكانها“، داعيًا في الوقت نفسه إلى وقف العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.

وقال خلال زيارته إلى جمهورية قبرص، إنّ العملية العسكرية ”الأحادية“ في شمال سوريا، ”تثير قلقًا بالغًا ويجب أن تتوقف“.

وبينما أبدى خشيته من أن تقود إلى ”كارثة إنسانية“، اعتبر أنّ ”تهديدات“ الرئيس التركي، الخميس، بشأن اللاجئين بمثابة ”ابتزاز وليست في مكانها“.

وأمس الخميس، قال أردوغان إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا؛ إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه غزو.