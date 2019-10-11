رئيس ”الموساد“ الإسرائيلي: قاسم سليماني ”لم يخطئ“ حتى نغتاله

قال رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي، يوسي كوهين، إن قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لم يدخل في قائمة الأهداف لجهاز الموساد.

وأضاف: ”مع كل الاحترام الواجب لأقواله (سليماني)، فإنه لم يخطئ بعد، بما يضعه في النادي المرموق لقائمة التصفيات المحتملة للموساد، إنه يعلم جيدًا أن الإزالة المحتملة (الاغتيال) ليس شيئًا مستحيلًا ”.

وتابع كوهين، الذي كان يتحدث، اليوم الجمعة، في مقابلة مع صحيفة ”باميشبحا“ العبرية: ”نشاطه (سليماني) معروف بالنسبة لنا ونحن نشعر به في كل مكان ونحن نحاربه“.

وعلى ذات الصعيد، فقد أشار كوهين إلى أن ”إيران لم تتخل عن سعيها للحصول على قدرة نووية عسكرية ”.

وأردف قائلًا: ”نريد أن يكون الأمر واضحًا للجميع، سنفعل كل شيء، وأنا أقول كل شيء، حتى لا تحصل إيران على قدرات نووية“.

واعتبر أن على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي، ”وإلا فإن كل الخيارات مطروحة“.