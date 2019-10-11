تعرضت لانفجار قبالة جدة.. معلومات جديدة عن ناقلة النفط الإيرانية ”سينوبا“

أظهرت بيانات الملاحات البحرية، معلومات تفصيلية عن ناقلة النفط الإيرانية ”سينوبا“ التي قالت تقارير إعلامية إيرانية إنها تعرضت لانفجار على بعد نحو 96 كيلومترًا من ميناء جدة، ما أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر.

وتوضح بيانات الملاحة المتاحة من قبل شركات رصد ومتابعة سير السفن، أن الناقلة ”سينوبا“ كانت متخفية ولم تشغل جهاز التتبع الذي يوضح موقعها إلا مساء أمس، أي قبل ساعات من الانفجار الذي تعرضت له قبالة السواحل السعودية.

وتشير البيانات كذلك إلى أن الناقلة يعود تاريخ صنعها إلى العام 1999، وكانت على الأرجح في طريقها إلى تسليم شحنة نفطية للنظام السوري.

وكان لافتًا، أن ناقلتين نفطيتين تعرضتا لحوادث أو أعطال مؤخرًا قبالة السواحل السعودية، قبل حادث اليوم الذي زعمت طهران أنه ناجم عن هجوم صاروخي.