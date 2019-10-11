أمريكا تعتقل رجلي أعمال يرتبطان بفضيحة ترامب مع أوكرانيا

اعتقلت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، رجلي أعمال كانا يساعدان رودي جولياني محامي الرئيس دونالد ترامب، في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن.

واعتقل رجلا الأعمال بتهمة ضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة لترامب ولمرشحين سياسيين آخرين.

واحتجاز الرجلين اللذين ينحدران من أصول غير أمريكية، أحدث تطورًا مثيرًا في سجال سياسي يهدد رئاسة ترامب.

وجاء اعتقال الرجلين، في الوقت الذي يجري فيه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقًا تمهيدًا لمساءلة الرئيس الجمهوري. ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو/ تموز الماضي، التحقيق مع بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وقال الادعاء في مانهاتن يوم الخميس، إن رجلي الأعمال ليف بارناس وإيجور فرومان، احتجزا بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملات.

وكان الاثنان من بين المانحين للجنة جمع تبرعات لصالح ترامب، وقال جولياني محامي ترامب، إنهما ساعداه في مسعاه للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر.

وعمل هانتر مديرًا لشركة طاقة أوكرانية.

وبارناس رجل أعمال أوكراني المولد، وفرومان مستثمر عقاري ولد في روسيا البيضاء. وتقول تقارير إعلامية عديدة إنهما ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا.

وتفيد وثائق محكمة اتحادية في نيويورك بأن بارناس وفرومان تآمرا على ”ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات“.