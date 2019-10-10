جمهوريو ”النواب الأمريكي“ يستعدون لطرح قرار عقوبات على تركيا

أعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، أنهم سيطرحون قرارًا لفرض عقوبات على تركيا، ردًا على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان: ”يجب أن يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه، عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا“.

وحذرت الولايات المتحدة، تركيا، عقب اجتماع بالأمم المتحدة يوم الخميس، من أنها ستواجه ”عواقب“ إن تجاهلت حماية السكان أو أخفقت في احتواء متشددي تنظيم داعش في هجومها على الفصائل الكردية.

وقالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي كرافت: ”ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء والتقاعس عن ضمان عدم استغلال داعش لهذه الأفعال للعودة“.

وقصفت تركيا فصائل كردية مسلحة متحالفة مع الولايات المتحدة لليوم الثاني، يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل عشرات وفرار عشرات الآلاف.