مسؤول أمريكي: ترامب كلف دبلوماسيين للتوسط بين تركيا والأكراد

المصدر: ا ف ب

كشف مسؤول أمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب، كلف دبلوماسيين أمريكيين للتوسط في وقف إطلاق النار بين تركيا والأكراد في شمال سوريا.

وقال المسؤول إن ترامب ”يسعى لإيجاد أرضية مشتركة لوقف إطلاق النار في سوريا“.

وأضاف أن ”العملية العسكرية التركية في سوريا، لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب“، لكنه حذر من أن واشنطن ”ستفرض إجراء عقابيًا على أنقرة إذا تورطت في أي تحركات غير إنسانية وغير متناسبة ضد المدنيين“.

وأوضح بالقول أن ”ذلك الخط الأحمر يشمل التطهير العرقي ويشمل القصف الجوي والمدفعي العشوائي وغيره من القصف الموجه على السكان المدنيين. هذا ما نتابعه الآن. لم نر أمثلة واضحة على ذلك حتى الآن“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن ”التوسط من أجل التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد، أحد 3 خيارات أمام الولايات المتحدة بعد الهجوم التركي في شمال شرق سوريا”.

وأضاف ترامب على تويتر: ”لدينا ثلاثة خيارات: إرسال آلاف الجنود والفوز عسكريًا، أو توجيه ضربة مالية قوية لتركيا وفرض عقوبات، أو التوسط للتوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد“.