تركيا.. اعتداء على برلمانيين خلال تفريق متظاهرين في ”ديار بكر“

أصدرت ولاية ديار بكر التركية قرارًا بحظر التظاهر في المدينة، تزامنًا مع تجمعات لأنصار حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، قبل أن تغلق قوات الشرطة الشوارع الرئيسية وتعتدي على متظاهرين من بينهم 3 من نواب البرلمان، خلال تفريق تظاهرة.

وجاء في تقرير نشره موقع ”توكنماز خبر“ التركي، أن الشرطة أغلقت شارع الثانوية المقابل لمبنى بلدية دياربكر، الذي كان مركز الاحتجاجات في السابق، مع تواجد كثيف للشرطة والعربات المدرعة في كافة الشوارع المؤدية إليه، كما منعت الصحفيين من دخول المنطقة.

ولاحقت الشرطة عددًا من أنصار حزب الشعوب عندما كانوا يدلون بتصريحات أمام مبنى الحزب في منطقة ”أيبك يولو“، وفق الصحفي التركي متين يوكصو، الذي وثّق لحظة اعتداء الشرطة بخراطيم المياه على المتجمعين.

Diyarbakır'da Lise Caddesi üzerinde yapılmak istenilen kayyum protestosuna izin verilmedi. Ardından HDP'liler parti binası önüne gelerek açıklama yapmak istedi. Buna da izin verilmezken partililere burada tazyikli su sıkıldı. pic.twitter.com/S7GeM6J1OV — metinyoksu (@metinyoksu) October 10, 2019

وأشار التقرير إلى اعتداء الشرطة على 3 نواب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي هم ”رمزية طوسون، ودرسيم داغ، وموسى فارس أوغوللاري“، بالإضافة إلى توقيف عدد من أنصار الحزب.

وفي منطقة درسيم، منعت الشرطة أيضًا أنصار حزب الشعوب من الإدلاء بتصريحات بشأن العملية العسكرية التي تشنها القوات التركية على الشمال السوري، كما قامت القوات الأمنية بتفريق حشد في شارع ”سانات“ أثناء قراءة بيان للحزب.

وبدأت تركيا، أمس الأربعاء، عملية عسكرية في شرق سوريا تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة، بعد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت متحالفة مع الأكراد.