إيران تمنع علاج معارض معتقل طالب باستقالة خامنئي

منع عملاء جهاز المخابرات الإيرانية بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، الخميس، السجين السياسي المعارض ”محمد حسين سبهري“ من العلاج.

وكان سبهري المعتقل منذ 11 سبتمبر قد طالب باستقالة المرشد علي خامنئي ضمن 14 ناشطًا ومعارضًا في رسالة جرى توجيهها إلى المرشد الإيراني نفسه.

وقالت عائلة المعارض السياسي محمد حسين سبهري: إن ”عملاء المخابرات في مدينة مشهد منعوه الحصول على الخدمات الطبية، رغم وضعه الصحي الحرج“.

وقال أصغر سبهري، شقيق المعارض محمد حسين سبهري، لإذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم: إن ”أخي مضرب عن الطعام منذ 33 يومًا بعد اعتقاله، مما تسبب في عرقلة الأمعاء“، مضيفًا أن ”عائلة سبهري تمكنت من مقابلته اليوم في سجن بمدينة مشهد”.

وأضاف أصغر سبهري أنه ”خلال الزيارة أبلغ شقيقه عائلته أن العقاقير التي أعطيت له في معتقل مكتب المخابرات لم يكن لها أي تأثير على شفائه، وأن رجال الأمن يمنعونه من تلقي الخدمات الطبية خارج السجن بذريعة أنه يجري استجوابه“.

وذكر المعارض السياسي سبهري أيضًا أنه ”في يوم اعتقاله ضربه أحد الوكلاء في الفك، ما تسبب بكسر في أسنانه وأنه في حاجة ماسة إلى طب الأسنان“.