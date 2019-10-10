غوتيريش يدعو لوقف التصعيد في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف تصعيد الصراع في سوريا.

وقال للصحفيين في كوبنهاغن: ”أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سوريا، من الضروري للغاية وقف التصعيد“.

وأضاف غوتيريش: ”العمليات العسكرية ينبغي دومًا أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب، بل أيضًا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليًا“.

وبدأت تركيا توغلًا في شرق سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة، أمس الأربعاء، بعد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت متحالفة مع الأكراد.