أول إجراء لدولة في ”الناتو“ ضد تركيا.. النرويج تعلق تصدير شحنات الأسلحة لأنقرة

أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي“الناتو“، اليوم الخميس، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية اين اريكسن سوريدي: ”لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا، حتى إشعار آخر“.
وهذا أول إجراء ضد تركيا من دولة عضو في حلف ”الناتو“، عقب توغل للقوات التركية في الأراضي السورية في عملية عسكرية أطلقت عليها ”نبع السلام“، ولقيت إدانات واسعة.