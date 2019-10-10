مقتل 3 في سقوط قذيفة مورتر على بلدة تركية حدودية‎

مقتل 3 في سقوط قذيفة مورتر على بلدة تركية حدودية‎

المصدر: رويترز

قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، في سقوط قذيفة مورتر من سوريا، على بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية، اليوم الخميس، وفق مصادر طبية وأمنية.

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