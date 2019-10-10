أردوغان يهدد بإرسال اللاجئين السوريين إلى أوروبا‎

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن توغل بلاده في سوريا؛ وذلك بعد موجة انتقادات دولية، قائلًا إن العملية العسكرية ستعزز وحدة الأراضي السورية بمواجهة السيطرة الكردية على شمال شرق البلاد.

وقال لأعضاء حزبه ”العدالة والتنمية“ الحاكم بأنقرة عن منتقدي تركيا: ”هم ليسوا صادقين، فهم يقولون كلامًا مرسلًا، ونحن في المقابل نقوم بالأفعال، وهذا هو الفارق بيننا“.

وكشف أن قوات بلاده التي توغلت في سوريا قتلت خلال العملية أكثر من 100 مسلح، لافتًا إلى أن أنقرة ”تستمر بالعملية حاليًا، بمشاركة جميع وحداتنا… 109 إرهابيين قتلوا حتى الآن“.

وقال إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا، إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال.

وأضاف ”سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم“، لافتاً إلى أن توغل الجيش التركي في شمال سوريا لمواجهة الجماعات الكردية المسلحة يستهدف استعادة التركيبة السكانية للمنطقة وإعادة السوريين إلى بلادهم.

وادعى أردوغان أنه لا يمكنه قبول إلحاق أي ضرر بالمديين خلال العملية، قائلاً إنه يريد أن يضمن ألا يكون لتنظيم داعش أي وجود في شمال شرق سوريا بعدما تكمل بلاده هجومها على المقاتلين الأكراد في المنطقة.

ونوه إلى أن أن أسرى داعش الذين ينبغي إبقاؤهم محتجزين سيقبعون في السجن وسيجري ترحيل من تقبل دولهم استقبالهم.