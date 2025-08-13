"إذا فشل اجتماع ألاسكا".. وزير أمريكي يرجح فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إنه قد يتم فرض المزيد من العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية، إذا لم يمضِ اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نحو جيد.

وبحسب "رويترز"، دعا وزير الخزانة الأمريكي القادة الأوروبيين إلى استغلال العقوبات أيضا.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، "سيوضح (ترامب) للرئيس بوتين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن الاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين في ألاسكا، الجمعة، "تمهيدي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع ليس تنازلًا من الرئيس الأمريكي "البارع في إبرام الصفقات".

وأكد روبيو في مقابلة مع برنامج "سِيد أند فريندز إن ذا مورنينغ": "بصراحة، أعتقد أنه اجتماع تمهيدي. هكذا أصفه. تحدث الرئيس مع بوتين هاتفيًّا ثلاث مرات، أو أربع مرات... ولم يُسفر ذلك عن شيء، أو على الأقل لم نصل إلى ما نطمح إليه. لذا؛ يشعر الرئيس بأنه يجب أن ينظر إلى هذا الرجل على الجانب الآخر من الطاولة. يجب أن أراه وجهًا لوجه، يجب أن أسمعه وجهًا لوجه، يجب أن أُقيّم الوضع من خلال النظر إليه".