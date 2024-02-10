على غرار "مقابلة بوتين".. نائب يتحدى بايدن بإجراء لقاء مع صحفي روسي

تحدى ميخائيل شيريميت، نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء مقابلة مع صحفي من روسيا، على غرار مقابلة الرئيس الروسي مع صحفي أمريكي.

ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر موقعه الإلكتروني، مساء الجمعة، ثم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال شيريميت، المنتخب عن منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، إن "بايدن اعتاد على اعتبار نفسه الرئيس الأكثر ديمقراطية، لكنه في الواقع يخشى التواصل مع الناس والصحفيين دون المطالبة بالبطاقات المثقوبة. يجب على بايدن أن يأخذ مثالاً في التواصل مع الصحفيين من الرئيس الروسي".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع سيكونون مهتمين بردود الرئيس الأمريكي على الأسئلة المهمة في مقابلة مع أحد الصحفيين الروس داخل جدران البيت الأبيض".