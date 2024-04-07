"إزالة المظالم".. أردوغان يرسم خريطة طريق جديدة لحزبه بعد خسارة الانتخابات

عمر الأحمد

رسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خريطة طريق جديدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ركزّ فيها على الاقتصاد، وعلى وضع أسس للعمل "على إزالة المظالم".

وجاءت خريطة الطريق الجديدة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس الماضي، واحتل فيها حزب الشعب الجمهوري المركز الأول بفوزه برئاسة بلدية 14 ولاية والعديد من مجالس الولايات والمدن والمناطق.

ونقلت الصحفية المقربة من حزب العدالة والتنمية زبيدة يالتشين، في تقرير لصحيفة "صباح" التركية، عن أردوغان قوله إن "النتائج بالطبع أحزنتنا جميعًا. هناك خسارة في الحياة. نحن أهل الإيمان، وسنقول هناك خير في هذا أيضًا".