"إزالة المظالم".. أردوغان يرسم خريطة طريق جديدة لحزبه بعد خسارة الانتخابات
عمر الأحمد
رسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خريطة طريق جديدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ركزّ فيها على الاقتصاد، وعلى وضع أسس للعمل "على إزالة المظالم".
وجاءت خريطة الطريق الجديدة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس الماضي، واحتل فيها حزب الشعب الجمهوري المركز الأول بفوزه برئاسة بلدية 14 ولاية والعديد من مجالس الولايات والمدن والمناطق.
ونقلت الصحفية المقربة من حزب العدالة والتنمية زبيدة يالتشين، في تقرير لصحيفة "صباح" التركية، عن أردوغان قوله إن "النتائج بالطبع أحزنتنا جميعًا. هناك خسارة في الحياة. نحن أهل الإيمان، وسنقول هناك خير في هذا أيضًا".
وذكرت يالتشين أن أردوغان اتخذ قرارات مهمة في الاجتماعات التي عقدها مع المجالس والموظفين المعتمدين في حزبه، ورسم خريطة طريق لحزب العدالة والتنمية والحكومة للفترة المقبلة.
وتوعد بأن يحدد النواقص، وباستغلال هذه الفترة بشكل جيد، من أجل كسب قلوب الناس مرة أخرى، والتمكن من إدارة الانتخابات المقبلة بشكل جيد.
وأضافت يالتشين أن أردوغان أمر بإجراء تحليل مفصل، فيما يتعلق بانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، والأصوات التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع، وطالب بالقيام "بتحليل شامل لمواطنينا الذين أساء إليهم صندوق الاقتراع، وتفهم سبب حصولهم على مثل هذا الشعور بالاستياء، والقيام بفعل ما هو ضروري".
وبحسب تقرير يالتشين، فإن أردوغان ذكّر بأن أمام تركيا 4 سنوات دون انتخابات قبلها، وأنه أراد توجيه رسالة مفادها أنه سيركز "على الاقتصاد أثناء تحليل الانتخابات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والخطوات الممكنة بشأن هذه القضية، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المنخفض والثابت، وسيتخذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب ضمن نطاق البرنامج الاقتصادي والموازنة".