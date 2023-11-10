الأولى منذ 6 سنوات.. زيارة شي لأمريكا محاولة لـ "تهدئة المخاوف"

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إذ جدد التأكيد على أنه يريد "إدارة المنافسة بطريقة مسؤولة" بين واشنطن وبكين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في بيان: "سيناقش الرئيسان المسائل المرتبطة بالعلاقة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، وأهمية الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية والدولية".

وأكدت بكين اللقاء، فقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان: "بدعوة من الرئيس الأمريكي بايدن سيتوجه الرئيس شي جينبينغ إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، من 14 إلى 17 نوفمبر، لعقد اجتماع بين الرئيسين".

وكان مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى قد أكدا، في وقت سابق، أن اللقاء سيعقد "في منطقة سان فرانسيسكو" في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، وجددا التأكيد على رفض "النزاع" أو "حرب باردة" مع بكين.

وقال أحد المسؤولين خلال لقاء مع صحفيين، الخميس: "هدفنا هو محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة".