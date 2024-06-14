قبيل الانتخابات الفرنسية.. انقسام اليسار في مواجهة "اليمين المتطرف"

اعتبر محللون فرنسيون أن الانقسامات العميقة داخل أحزاب اليسار قد تحول دون تكوين اتحاد قوي في مواجهة صعود "اليمين المتطرف" في فرنسا.

يأتي ذلك بعد حل البرلمان الفرنسي، وقرار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا، في 30 يونيو/حزيران، والإعادة في 7 يوليو/تموز.

وسيقدم حزب البيئة والخضر في فرنسا، وحزب فرنسا المتمردة، والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي، مرشحين فرديين في كل دائرة انتخابية.

ولكن تظل العديد من التساؤلات بلا إجابة، وأبرزها: أين سيكون موقع زعيم حزب فرنسا المتمردة اليساري المتطرف، جان لوك ميلانشون، الذي أصبح شخصية معارضة للعديد من حلفائه السابقين؟

ومن جانبه، قال أستاذ علوم الإعلام والاتصال في جامعة باريس أرنو ميرسييه لـ"إرم نيوز": "إذا كان جان لوك ميلانشون قادرا على الاستفادة من الديناميكية الانتخابية الوطنية للانتخابات الرئاسية في عام 2022، فإن هذا السياق لم يعد ذا صلة اليوم".

وأضاف أنه "يبدو أن جان لوك ميلانشون نفسه لا يرغب في إعلان نفسه مرشحا ليصبح رئيسًا للوزراء ويدخل قصر "ماتينون" لرئاسة الوزراء، خلال هذه الانتخابات التشريعية".

وداخل الاتحاد اليساري، تود القوى الثلاث الأخرى (الحزب الشيوعي والاشتراكي والبيئة) الاستغناء عنه، إذ أعلن الزعيم الاشتراكي أوليفييه فور صباح الثلاثاء على محطة "تي.إف.1" الفرنسية، أنه "لا يوجد منطق" في أن يكون زعيم فرنسا المتمردة "مرشح" اليسار لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الشيوعي فابيان روسيل لقناة فرانس 2: "إن زعيم فرنسا المتمردة لم يرد اسمه في المناقشات حول اختيار مرشح الائتلاف".

ويتعرض جان لوك ميلانشون لانتقادات متزايدة بسبب ميله إلى التصرف بمفرده دون تشاور، بمواقفه من أعمال الشغب في الضواحي، وبفرض إستراتيجيته في عرقلة إصلاح نظام التقاعد، حيث تراجعت شعبيته.