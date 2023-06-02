لماذا كان عملاء مخابرات إيطالية وإسرائيلية على متن قارب في "ماجوري"؟

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن إحدى الفرضيات التي أوردتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، هي أن العملاء كانوا في بحيرة "ماجوري" للتجسس على الأوليغارشية الروسية، الذين يقال إنهم يشترون الفيلات والفنادق في المنطقة، ويتحايلون على العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، عن طريق تحويل الأموال إلى إيطاليا من حسابات البنوك السويسرية.

وأضافت أن الفرضية الأخرى هي أن عملاء الموساد الإسرائيليين كانوا يراقبون الاتصالات بين الشركات الإيرانية والإيطالية الموجودة في المنطقة الصناعية في منطقة لومبارديا.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن ضباط الموساد الإسرائيلي الذين كانوا على متن القارب الذي غرق في بحيرة "ماجوري" الإيطالية، لم يخططوا للرحلة مسبقًا، لكنهم قرروا المضي فيها في اللحظة الأخيرة، بعد أن طال اجتماعهم وفاتهم موعد إقلاع رحلتهم الجوية إلى إسرائيل، حيث تم إبلاغ وسائل الإعلام العبرية، أن اسم رجل الموساد الإسرائيلي الذي قُتل في الحادث، هو إيرز شمعوني. ووردت أنباء عن نقل جثمانه إلى إسرائيل عبر مروحية عسكرية.