في زيارة تمزج بين السياسة والغولف.. ترامب يصل إلى اسكتلندا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا، الجمعة، في زيارة تستغرق 5 أيام من المقرر أن تمزج بين الدبلوماسية وممارسة رياضة الغولف، مع محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وفق وكالة "فرانس برس".

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وهبطت الطائرة الرئاسية في مطار بريستويك قرب غلاسكو نحو الساعة الثامنة والنصف مساء (19,30 ت غ)، بحسب صحافية من وكالة "فرانس برس" كانت على متنها.

ومن المقرر أن يتنقل الرئيس ترامب إلى ترنبري، أحد منتجعي الغولف في اسكتلندا المملوكين لشركة عائلية يديرها أبناؤه.

رسوم ترامب

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت الجمعة، أنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

وكتبت فون دير لايين على "إكس"، "بعد مكالمة جيدة مع الرئيس الأمريكي، اتفقنا على الاجتماع في اسكتلندا الأحد لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ عليها قوية".