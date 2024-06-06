"ماراثون" الانتخابات الأوروبية ينطلق من هولندا

انطلقت، اليوم الخميس، انتخابات البرلمان الأوروبي، من هولندا، وسط توقعات بصعود نواب من قوى قومية، بعد أشهر من فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في البلاد.

وأعطى الهولنديون، صباح الخميس، إشارة انطلاق هذا "الماراثون الانتخابي" الذي سينتهي الأحد، وهو يوم التصويت خصوصا في ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في التكتل الأوروبي.

ويتقدم "حزب الحرية" بزعامة زعيمه اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الفائز المفاجئ في انتخابات نوفمبر الماضي، في استطلاعات الرأي.

ورغم أنه تخلى عن التزامه بتنظيم استفتاء ملزم بشأن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، فإن خطابه يظل متشككاً بشدة في أوروبا، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.