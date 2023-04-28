وكالة بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
وأكدت الوكالة البريطانية، في بيان، أن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضا ثلاثة قوارب على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، لكن عدة سفن تعرضت للهجوم في السنوات القليلة الماضية قبالة سواحل اليمن، الذي يشهد صراعا مستمرا منذ ثماني سنوات.