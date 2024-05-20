حقيقة اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني العميد أحمد رضا رادان
ثارت في إيران وإسرائيل حالة من الجدل، منذ مساء الأحد، بعد تسريب أنباء عن اغتيال قائد أمني بارز في إيران، وسط تكتم إسرائيلي على الأمر.
وأكدت وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية، الاثنين، عدم صحة الأنباء التي جرى تداولها، بشأن اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني العميد أحمد رضا رادان.
من جهتها، نفت وكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، اغتيال العميد أحمد رضا رادان.
وكانت أنباء اغتيال إسرائيل العميد رادان، قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة، بعد نشر حساب إسرائيلي منسوب لجهاز "الموساد"، أنباء بهذا الشأن، دون تأكيد رسمي.
وجاء في تدوينة للحساب: "أنباء غير مؤكدة عن اغتيال القائد العام للشرطة الإيرانية. تم إطلاق النار عليه 7 مرات".