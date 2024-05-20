حقيقة اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني العميد أحمد رضا رادان

ثارت في إيران وإسرائيل حالة من الجدل، منذ مساء الأحد، بعد تسريب أنباء عن اغتيال قائد أمني بارز في إيران، وسط تكتم إسرائيلي على الأمر.

وأكدت وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية، الاثنين، عدم صحة الأنباء التي جرى تداولها، بشأن اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني العميد أحمد رضا رادان.