رئيسة وزراء إيطاليا: سندعم أوكرانيا حتى لو تأثرت شعبية الحكومة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا حتى لو أثر ذلك على نسبة التأييد لحكومتها.

وتُسبب قضية دعم المجهود الحربي لأوكرانيا أزمة لميلوني التي تدعم كييف بقوة، إذ أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا‭‭ ‬‬في أواخر فبراير شباط أن حوالي 45 بالمئة من الإيطاليين يعارضون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت ميلوني في خطاب أمام مجلس الشيوخ قبيل قمة المجلس الأوروبي يومي 23 و24 مارس/ آذار: "سنواصل القيام بذلك لأنه من الصواب القيام بذلك من ناحية القيم والمصالح الوطنية".