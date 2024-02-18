كيف تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية؟.. 4 سيناريوهات
ألقى انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا في شمال شرقي البلاد بظلاله على سير دفة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تقترب من نهاية عامها الثاني، وأثار عددا من التكهنات بشأن مستقبل الصراع.
ورغم النكسات الأوليّة، تمكنت القوات الأوكرانية من صدّ الغزو الروسي في المناطق الرئيسية، ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى تحولات كبيرة في خطوط المعركة، ما يدفع إلى إعادة تقييم النتائج المحتملة.
وبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن هناك أربعة سيناريوهات محتملة لحل الصراع.
صمود أوكرانيا
يسلط الخبراء الضوء على قدرة أوكرانيا على الصمود؛ باعتبارها عاملاً حاسماً في مسار الصراع، فيما يشكل الدعم الغربي المستمر، خاصة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أهمية محورية في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
وشدّد ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، على أهمية المناقشات الجارية في الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار، والتي إذا ما تم إقرارها، فإنها ستمكّن أوكرانيا من الصمود في وجه الهجمات الروسية.
إضافة إلى ذلك، تؤكد الانتصارات الأوكرانية الملحوظة، مثل الاشتباك الناجح ضد أسطول البحر الأسود الروسي، على البراعة العسكرية للبلاد.
التقدم الروسي
وتابع التقرير، أنه رغم المقاومة الأوكرانية، فإن التقدم العسكري الروسي يشكل تحديًا هائلا، أدّى إلى تكبّد قوات فولاديمير زيلينسكي خسائر كبيرة في الذخائر والأفراد. لذا، تتوقف نتيجة الصراع على توفير المساعدات في الوقت المناسب، وعلى التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن أوكرانيا.
وأكد إليوت كوهين، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز أرلي بيرك، على أوجه تشابه الصراع الحالي مع الصراعات التاريخية، مشددًا على عدم القدرة على التنبؤ بالحرب، واحتمال حدوث تحولات مفاجئة في أية مرحلة.
آفاق محادثات السلام
ظهرت تقارير عن محادثات سلام محتملة بين روسيا والولايات المتحدة، ما يشير إلى وجود وسيلة دبلوماسية لإنهاء الصراع. ومع ذلك، فإن التصريحات المتضاربة الصادرة عن مسؤولي الكرملين والسلطات الأمريكية تثير حالة من عدم اليقين بشأن جدوى مثل هذه المفاوضات، كما أن الإصرار على مشاركة أوكرانيا في المناقشات يسلّط الضوء على مدى تعقيد التوصّل إلى حلّ دائم.
التصعيد النووي
وسط تصاعد التوترات، تلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن احتمال التصعيد النووي، إذ تؤكد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحرب النووية على خطورة الوضع. وفي حين يبقى الغرب منقسمًا بشأن خطورة هذه التهديدات، فإن العواقب المحتملة للصراع النووي وخيمة.
ويحذّر سيث جونز، نائب الرئيس الأول لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من المخاطر العميقة المرتبطة بخرق المحرّمات النووية.
ولا يزال الصراع في أوكرانيا يشكّل الديناميكيات الجيوسياسية، وتمتدّ تداعياته إلى ما هو أبعد من المنطقة. لذا، ستلعب نتائج المداولات الجارية في الكونجرس الأمريكي، إلى جانب الجهود الدبلوماسية لتسهيل محادثات السلام، دوراً محورياً في تحديد حل الصراع.
وخلص التقرير إلى أنه بينما يراقب العالم من كثب التطورات، تبقى ضرورة المشاركة الدبلوماسية والعمل الدولي المتضافر ذات أهمية قصوى للتخفيف من التصعيد، وتمهيد الطريق نحو سلام مستدام.