بوادر توتر مع الناتو.. روسيا تعتزم حشد جنودها على الحدود مع فنلندا

وعاد التوتر بين الدولتين على إثر انضمام فنلندا الى حلف "الناتو"، بالإضافة إلى الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها مؤخرا هلنسكي مع واشنطن، الأمر الذي اعتبرته موسكو تهديدا مباشرا لها، ما دفعها للإعلان عن نيتها إعادة إحياء منطقة عسكرية بالقرب من فنلندا الدولة التي تشارك روسيا حدوداً بطول 1340 كيلومتراً.

ووُصفت تصريحات بوتين قبل أيام، بأنها بداية لخلافات جديدة بين موسكو والغرب ككل، إذ قال الرئيس الروسي حينها، "تم حل جميع النزاعات في وقت سابق، لقد كان بيننا علاقة طيبة وودية، لم تكن هناك مشاكل، والآن ستكون هناك؛ لأننا سننشئ منطقة لينينغراد العسكرية هناك ونركز وحدات عسكرية معينة ضمن هذه المنطقة".

روسيا - الناتو والخلاف المتجدد

وتسببت حرب أوكرانيا في أعمق أزمة في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، ودخلت روسيا والدول الغربية ومعهم أمريكا في حالة جديدة من التوتر مع منافسهم التاريخي الذي يتمثل اليوم بروسيا الاتحادية، خليفة الاتحاد السوفيتي.

ورأى مراقبون للشأن الروسي والغربي، بأن ما يجري الآن يأتي ضمن مفاهيم الأزمات العالمية المتعددة، إذ إن الجزء الأكبر منها تمثل بالحرب الباردة، يضاف إليها حربًا بالوكالة على الأراضي الأوكرانية.

وتأسس حلف شمال الأطلسي "الناتو" والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1949، أي تقريبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتوفير الأمن الغربي ضد الاتحاد السوفياتي آنذاك، ورغم انهيار الإتحاد السوفياتي في 1991، وسّع الناتو عدد أعضائه ليشمل دولا كانت سوفيتية اساسا.

أوكرانيا وعودة الناتو بقوة

قبل مدة ليست بطويلة، وقبل أن تسمع أصوات طبول الحرب في أوكرانيا، كان أعضاء بارزين من حلف الناتو قد بدأوا بالتفكير جديًّا بمدى أهمية بقاء هذا الحلف، وبدأت الدول حينها بالتفكير بالاتفاقيات العسكرية الثنائية على حساب التفكير بالأمن الجماعي الغربي الذي يمثله الناتو، إلا أن اندلاع الحرب في أوكرانيا قلبت الصورة رأسا على عقب، وعاد بروز حلف شمال الأطلسي كضرورة عسكرية أمرا أساسيا للوقوف بوجه ما يسميه الغرب "التوسع الروسي".