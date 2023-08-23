خلال 48 ساعة.. إيطاليا تحتجز 3 سفن لإنقاذ مهاجرين

احتجزت إيطاليا سفينتين لإنقاذ المهاجرين متهمتين بانتهاك تشريع جديد مثير للجدل، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث سفن خلال 48 ساعة، وفق ما أعلنت المنظمات غير الحكومية المعنية، اليوم الأربعاء.

وقالت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية إنه تم تغريمها 10 آلاف يورو، وتم حجز السفينة التي تحمل اسمها، الثلاثاء، بعد تجاهل تعليمات السلطات الإيطالية بعدم القيام بعمليتي إنقاذ في المتوسط.

من جهتها، ذكرت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية إنها تلقت أمرًا بدفع غرامة قدرها 3000 يورو وحجز سفينتها "سي آي 4" بعد ثلاث عمليات إنقاذ سمحت بإسعاف 114 شخصاً.

انتهكت كلتا السفينتين قانونا صدر مؤخرا يلزم سفن المنظمات غير الحكومية بالعودة إلى ميناء تختاره السلطات الإيطالية بعد كل عملية إنقاذ.

ويوم الإثنين، تم حجز سفينة أورورا التابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، بموجب بند آخر من هذا القانون لإنزالها مهاجرين في ميناء لم تختره السلطات الإيطالية.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أصدرت التشريع الجديد هذا العام في محاولة لخفض عدد الوافدين، رغم أن سفن المنظمات غير الحكومية لا تمثل سوى جزء صغير من العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.