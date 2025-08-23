إسقاط مسيرة قرب موسكو وإغلاق مطارات وسط روسيا

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم السبت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

وذكرت روسافياتسيا أن العمليات عُلقت في مطارات بمناطق إيجيفسك ونيجني نولفجورود وسامارا وبينزا وتامبوف وأوليانوفسك شرقي وجنوب شرقي موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين في مطار سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، قولهم إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة على مدى ثلاث ساعات فوق عدد من المناطق في وسط البلاد.