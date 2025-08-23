غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
logo
العالم

إسقاط مسيرة قرب موسكو وإغلاق مطارات وسط روسيا

إسقاط مسيرة قرب موسكو وإغلاق مطارات وسط روسيا
طائرة مسيرة المصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 7:06 م

 قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم السبت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

أخبار ذات علاقة

جنود روس يتخفّون بين الأوكرانيين

"أشباح موسكو".. تكتيك روسي جديد يربك الدفاعات الأوكرانية (فيديو إرم)

وذكرت روسافياتسيا أن العمليات عُلقت في مطارات بمناطق إيجيفسك ونيجني نولفجورود وسامارا وبينزا وتامبوف وأوليانوفسك شرقي وجنوب شرقي موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين في مطار سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، قولهم إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة على مدى ثلاث ساعات فوق عدد من المناطق في وسط البلاد.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC