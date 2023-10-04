"هيمنة نسائية" في حزب المحافظين البريطاني
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن النساء يشكلن الغالبية العظمى من الأسماء التي يناقشها حزب المحافظين في مؤتمره، لتولي حقائب وزارية قبيل الانتخابات العامة المقبلة.
والأحد الماضي، بدأ حزب المحافظين البريطاني بزعامة ريشي سوناك، مؤتمره السنوي في مانشستر، على أمل التوصل إلى حل لتحويل دفّة الأمور وتجنّب الهزيمة في الانتخابات المقبلة.
ويتفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم، وفقاً لآخر استطلاع للرأي.
وتجري الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة، في 2024.
وذكرت الصحيفة، أنه "إذا فاز السير كير ستارمر بالسلطة في عام 2024، كما تتوقع معظم استطلاعات الرأي، فإن السؤال حول من سيأتي بعد سوناك سيعود مرة أخرى إلى أذهان المحافظين".
وأشارت إلى أن "المؤتمر شهد ظهور بريتي باتيل وكأنها تشكك في إنجازات خليفتها سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "كيمي بادينوك تتصدر حاليا استطلاع آراء أعضاء مجلس الوزراء الذي أجراه حزب المحافظين بـ 59 نقطة بعد استقالة المفضل السابق بن والاس من منصب وزير الدفاع، حيث يتم وصف وزير الأعمال والتجارة كزعيم مستقبلي لحزب المحافظين".
وأضافت أن "بادينوك، الأم لثلاثة أطفال، استقطبت أنصار حزب المحافظين من خلال الهجمات على حزب العمال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحروب الثقافية".
ورغم أنها شخصية شعبية في يمين الحزب، إلا أن البعض ما زال متشككا في صلات بادينوك بمايكل جوف، رغم الإصرار على أنهما "ليسا قريبين كما كانا من قبل".
وبحسب "التلغراف"، وصف أحد المراقبين المتشائمين الدعوة إلى خفض الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، تعد اختبارا لحكومة الظل المقبلة.
"هيمنة نسائية"
وأشارت الصحيفة أنه "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات العامة المقبلة، والتي ستقرر حتما ما إذا كان ريشي سوناك سيبقى أو يرحل، فإن نساء وستمنستر، وليس الأولاد السياسيين ذوي الملابس الزرقاء، هم الذين يهيمنون على ما يبدو على المحادثات في مانشستر".
وبيّنت أن "وزيرة التعليم جيليان كيغان أصدرت أقوى إعلان في المؤتمر حتى الآن، عندما أصدرت قرارًا بحظر الهواتف المحمولة في المدارس".
وتجتذب جيليان كيغان، سيدة الأعمال السابقة المتعلمة في الدولة، البعض في تجمع المحافظين "أمة واحدة" الذين يحرصون على عدم انتخاب خريج آخر من أكسفورد تلقى تعليمه في المدارس العامة.
يشار إلى أن الاسم الآخر الذي يتم الترويج له كمنافس على القيادة هي ميريام كيتس، وهي معلمة سابقة وأم لثلاثة أطفال، والتي تم انتخابها نائبة في البرلمان عن بينيستون وستوكسبريدج في عام 2019.
بصفتها أحد مؤسسي مجموعة المحافظين الجدد مع داني كروجر، فإن مناصرة كيتس للقيم العائلية ومعارضتها الصريحة لإيديولوجية المتحولين جنسيًا جعلتها محبوبة للغاية، بما في ذلك السير بيل كاش الذي وصفها سرًا بأنها "تاتشر التالية"، في إشارة إلى مارغريت ثاتشر، رئيسة الوزراء السابقة.
ومع ذلك، فإن أغلبيتها الضئيلة البالغة 7210 أصوات فقط تثير مخاوف من أنها قد لا تتمسك بمقعدها في الانتخابات العامة المقبلة.
وختمت الصحيفة بالقول، إنه "مع وجود بيني موردونت، التي جاءت في المركز الثاني في استطلاع "ConHome" بنسبة 47.5%، فإن مستقبل التيار المحافظ يبدو أنثوياً بشكل واضح".
المصدر: صحيفة التلغراف