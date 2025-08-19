روسيا تحدد شرطها لأي اتفاق سلام مع أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن أيّ اتفاق مقبل للسلام في أوكرانيا يجب أن يراعي "المصالح الأمنية" لروسيا، في تصريحات أدلى بها غداة اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني في واشنطن.

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي "من دون احترام المصالح الأمنية لروسيا ومن دون الاحترام الكامل لحقوق الروس والناطقين بالروسية المقيمين في أوكرانيا، لا يمكن التكلّم عن اتفاق طويل الأمد؛ لأنه ينبغي القضاء على المشكلة من جذورها على نحو عاجل في إطار أيّ تسوية".

وشددت روسيا على أن أي قمة محتملة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره فولوديمير زيلينسكي سعيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا، يجب أن يتم التحضير لها "بشكل دقيق للغاية".

وأضاف لافروف أن "كل تواصل بين القادة يجب أن يتم التحضير له بشكل دقيق"، وذلك غداة تأكيد الكرملين استعداد بوتين للقاء زيلينسكي، عقب القمة التي جمعت الأخير وقادة أوروبيين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد لافروف أنه بدا جليًّا خلال القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا، يوم الجمعة، أن ترامب وفريقه يريدون تحقيق سلام طويل الأمد ومستدام في أوكرانيا.

وأضاف أن الأجواء خلال قمة بوتين وترامب كانت "جيدة جدا".

وقال: "كان من الواضح أن الرئيس الأمريكي وفريقه يريدون حقا تحقيق نتيجة طويلة الأمد ومستدامة وموثوقة قبل كل شيء".

ووصف لافروف الموقف الأمريكي والأوروبي بالبناء، التي شارك بعض قادتها في قمة استثنائية في البيت الأبيض، أمس الاثنين، مع ترامب وزيلينسكي لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف: "كان الأوروبيون.. يصرون في كل مناسبة على وقف إطلاق النار، ويقولون إنهم بعد ذلك سيواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة".