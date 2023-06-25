بيسكوف: بريغوجين سيغادر إلى بيلاروسيا

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، بوقت متأخر من مساء السبت، إنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية ضد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروسيا.

ولم يحدد بيسكوف في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام الروسية ما سيفعله بريغوجين في بيلاروسيا.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عرض التوسط للتوصل إلى اتفاق بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه على معرفة شخصية ببريغوجين منذ نحو 20 عاما.

وقال بيسكوف حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع سيرغي شويغو، "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".