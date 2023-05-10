البيت الأبيض يدعو لاحتواء التصعيد في غزة

حضّ البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على احتواء التصعيد في غزة، مؤكدًا أنه تابع الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 3 من قادة الجهاد الإسلامي في غزة "عن كثب".

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي: "ندعو كل الأطراف إلى احتواء الموقف، وخفض التصعيد"، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض على دراية بتقارير أفادت بمقتل مدنيين بشكل "مأسوي" في عملية عسكرية إسرائيلية.